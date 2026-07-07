В Саратовской области составляют онлайн-карту опасных для детей мест

«Карту опасных для детей мест» составляют сами школьники.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка региона, через специальную онлайн-форму дети указывают на заброшенные здания, неосвещённые участки дорог, открытые люки, трансформаторные будки и другие места, где может подстерегать угроза.

Каждое обращение проверяется специалистами, после чего данные наносятся на интерактивную карту. Обновление происходит еженедельно. Затем уполномоченный по правам ребёнка с помощью платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» направляет информацию главам муниципалитетов и ответственным ведомствам для принятия мер.

«Проект — это про внимание, ответственность и заботу друг о друге. Действие каждого сегодня может предотвратить большую беду завтра», — подчеркнули в аппарате омбудсмена.

Ольга Сергеева