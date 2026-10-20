В перевернувшейся на саратовской трассе фуре пострадал водитель

На трассе в Энгельсском районе большегруз перевернулся после наезда на ограждение — водитель госпитализирован.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 19 октября в 11:20 на 296-м км автодороги Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном (вблизи села Шумейка) 43-летний водитель, управляя большегрузом Sitrak, допустил наезд на барьерное ограждение, после чего перевернул транспортное средство.

В результате ДТП водителя увезли в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.