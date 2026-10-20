Ветеринары Саратовской области обнаружили неучтенную отару из 667 голов

Сотрудники управления ветеринарии правительства Саратовской области выявили неучтённую отару из 667 голов.

Нарушение установлено на территории хутора Орловского Новоузенского района: местный житель приобрёл скот без ветеринарных документов, не учтённый в компоненте «Хорриот» ФГИС «ВетИС».

Напомним, что отказ от обязательных вакцинаций и содержание животных без официальной регистрации — прямое нарушение ветеринарных правил, поскольку незарегистрированные животные выпадают из-под контроля специалистов.

Такие животные не проходят обязательные профилактические вакцинации, диагностические исследования и осмотры, что создаёт прямую угрозу возникновения и распространения заразных болезней, опасных как для других сельскохозяйственных животных, так и для человека, — подчеркивают ветеринары.

Информация направлена в управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям для принятия правовых мер и привлечения владельца к административной ответственности.