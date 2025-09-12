В перинатальных центрах и женских консультациях области продолжаются обновления

Ремонт стал возможен благодаря субсидии, выделенной в рамках региональной программы по ремонту женских консультаций, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.

Напомним, в прошлом году на ремонт женских консультаций в Саратове и области было выделено свыше 43 млн рублей.

«Без улучшения материально-технической базы невозможно развитие медицинских учреждений, тем более, если это касается вспомогательно — репродуктивных отделений или женских консультаций. Данная программа без преувеличения, социальна значимая. Женское здоровье имеет прямую связь с демографической ситуацией в стране и регионе», — прокомментировала и.о. главного врача Клинического перинатального центра Саратовской области Ольга Мишина.