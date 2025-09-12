Единый день голосования в Саратовской области: жители региона активно исполняют свой гражданский долг

Сегодня в Саратовской области стартовали дополнительные выборы депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва и органов местного самоуправления сразу в семи муниципальных образованиях.

Уже в первый день на избирательных участках можно наблюдать активное участие избирателей разного возраста и профессий. Многие приходят целыми семьями, показывая молодому поколению яркий пример важности участия в выборах и ответственность за будущее своей малой родины.

Особенно трогательно выглядит семейная традиция участия в выборах. В Ершовском районе на избирательный участок пришли супруги Давлетьяровы, отмечающие в этом году 35-летие совместной жизни. Их пример показывает, насколько важно сохранять активную гражданскую позицию и поддерживать друг друга в реализации своего права голоса. А вот семья Садаргалиевых участвует в голосовании вместе со своими правнуками. Приятно видеть, как старшее поколение прививает чувства патриотизма и ответственности подрастающему поколению.

Не обошлось на избирательном участке и без четвероногих друзей. На избирательный участок в Заводском районе Саратова молодая мама пришла с маленькими детьми, а рядом их сопровождал верный четвероногий спутник — собака на поводке. Эта картина прекрасно отражает сочетание семейных традиций и активной гражданской позиции. Дружелюбие щенка создавало особую теплоту и уют в атмосфере сегодняшнего дня.