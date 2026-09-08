В период осенних субботников саратовский регоператор усилит контроль за мусоровывозящими компаниями

В связи с наступлением периода осенних субботников Саратовский филиал «Ситиматик» усилит контроль за своими подрядчиками.

Традиционно в сентябре вернувшиеся с дач горожане проводят генеральную уборку квартир перед холодами, а также начинаются работы по благоустройству на придомовых территориях. Вследствие этого на контейнерных площадках общего пользования значительно возрастает объем мусорообразования.

Чтобы максимально снизить вероятность переполнения емкостей, мусоровывозящие компании будут переведены на усиленный режим работы. Специалисты саратовского регоператора по обращению с ТКО обеспечат повышенный контроль за соблюдением времени прохождения маршрутов спецтехникой. Сотрудники диспетчерского отдела с помощью логистической программы ежедневно проверяют и анализируют качество вывоза отходов и соблюдение графиков.

Напоминаем, что вывоз древесно-растительных отходов, образовавшихся в ходе проведения субботников, должны обеспечить организаторы данных мероприятий. Если обрезки кустарников оказались на контейнерной площадке, их вывозит собственник места накопления ТКО (управляющая организация или органы местного самоуправления). Такой порядок строго закреплен действующим законодательством, в том числе Постановлением Правительства РФ от 7 марта 2025 г. № 293. При выявлении захламления на контейнерных площадках отходами, не относящимися к ТКО, будут оперативно уведомляться органы местного самоуправления.

Саратовский регоператор подчеркивает, что состояние контейнерных площадок зависит не только от соблюдения графика вывоза отходов, но и от соблюдения правил пользования площадками со стороны жителей и организаций. Только совместными усилиями всех участников отрасли обращения с ТКО возможно избежать захламления мест накопления и появления несанкционированных свалок.