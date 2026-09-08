Турслёт на Утёсе: всё готово к старту!

Уже в эту субботу, 12 августа, любителей активного отдыха и живописных видов ждёт масштабный туристический слёт.

Организаторы завершают подготовку маршрута и приглашают гостей присоединиться к путешествию на знаменитый Утёс Степана Разина в Саратовской обалсти.

Для точного прибытия организаторы рекомендуют использовать навигатор и вбивать координаты 50.640312, 45.643928. Локация проста: вас ждут в Красноармейском районе, всего в километре к югу от села Белогорское. Следите за дорогой — поворот пропустить нельзя!

Добираться удобнее всего по трассе Р228. Путь из Саратова займёт около 130 км — примерно 2,5 часа дороги. Время пролетит незаметно, если зарядить плейлист и наслаждаться крутейшими заволжскими пейзажами.

Главный совет организаторов: не отвлекайтесь от вида за окном! Яркие указатели начнут попадаться на подъезде к селу и приведут прямиком на парковку. Заблудиться не получится.

Для тех, кто планирует поездку без личного транспорта, организован комфортный трансфер. Количество мест ограничено, поэтому спешите узнать детали. Все условия и запись по ссылке: vk.ru/wall-222374078_699

Масштабное событие проходит при информационной поддержке издательского дома «Волга-Медиа»: Типография №1, «КП-Саратов», Радио «Комсомольская правда в Саратове», «АиФ-Саратов», интернет-издание «Новости Саратова».

Не упустите возможность провести субботу с пользой и в компании единомышленников!

Ольга Сергеева