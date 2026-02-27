В первую в 2026 году зеркальную дату поженились 99 пар саратовцев

Саратовская область побила свадебный рекорд красивой даты.

Как сообщили в региональном управлении ЗАГС, 26 февраля 2026 года официально зарегистрировали отношения 99 пар.

«Это первая зеркальная дата после новогодних праздников, и она удачно выпала на четверг, что дает молодым возможность устроить длинные свадебные выходные», — пояснили в ведомстве.

Лидерами по числу бракосочетаний стали Дворец бракосочетаний и Ленинский отдел ЗАГС — там создали семьи по 17 пар. В Энгельсе кольцами обменялись 16 влюбленных.

В управлении также обратили внимание на нумерологию: сумма всех цифр даты (2+6+0+2+2+0+2+6=20) сводится к двойке — символу пары, единства и гармонии. Саратовцы верят в магию чисел и выбирают не только красивую дату, но и удобное расположение, любимого регистратора и особенную атмосферу.

Подать заявление на регистрацию брака можно лично или через портал госуслуг.

Ольга Сергеева