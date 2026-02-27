Володин рассказал о двух способах перевода школ Саратова на односменное обучение

Вячеслав Володин поручил Саратову выбрать путь ликвидации второй смены в школах.

На совещании с представителями образования и мэрии председатель Госдумы обозначил два пути перевода школ на односменное обучение. Первый — быстрое строительство пристроек по готовым проектам (срок — до декабря 2026 года). Второй — долгая подготовка проектов школ с бассейнами и спортзалами (займет от двух лет). Выбор он оставил за местными властями, призвав их к осознанному решению.

«Это должен быть ваш осознанный выбор, ваша ответственность. Либо будем до конца года иметь пристройку, либо будем готовить проект», — подчеркнул Володин.

При поддержке спикера на 2026 год найдено финансирование для ряда объектов. Пристройки появятся в Ленинском районе у школ №№ 52, 63, 100 (сентябрь) и № 94 (декабрь), а также у школы № 23 в Заводском районе (декабрь). Это вдвое сократит число школ с двухсменкой.

Кроме того, в этом году введут новые школы: на 1100 мест в Ленинском районе (декабрь), на 1500 мест в Кировском районе (сентябрь) и на 550 мест в новом микрорайоне Кировского района.

Отдельно Володин обратил внимание на ситуацию с гимназией № 7. Он поручил мэру Игорю Молчанову до 2 марта (понедельника) провести консультации с родителями и экспертами и представить готовое решение, не допуская появления «сырых» проектов.

«Меня не надо втягивать в проекты, которые не подготовленные, сырые. Если до понедельника найдете решение, в понедельник обсудим», — резюмировал спикер.

Ольга Сергеева