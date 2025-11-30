В первый день зимы саратовцев ждет плотный туман и плюс 5

В Саратовской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана.

В первый день зимы на территории области сохранятся неблагоприятные погодные условия. Метеорологи предупредили о плотном тумане с видимостью на дорогах менее 500 метров, которому присвоен желтый уровень опасности.

В понедельник 1 декабря в регионе ожидаются слабые осадки в виде мороси и мокрого снега. Температурный режим составит от -2 до +3° ночью и от 0 до +5° днем.

Саратовская Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать особые меры предосторожности: снизить скорость, увеличить дистанцию, включить противотуманные фары и ближний свет. При крайне плохой видимости автолюбителям советуют остановиться на безопасной обочине и дождаться улучшения погодных условий.

Ольга Сергеева