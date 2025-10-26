В Петровске намерены сделать ботанический сад

Власти Петровска сообщили о планах создания в городе ботанического сада.

Глава района Максим Калядин написал об этом в своем ТГ-канале:

— Жители не раз спрашивали у меня о сквере «Ревизор» — а можно было бы его продолжить? Ведь рядом остался еще пустырь – между новой аллеей и кафе «Север». Вышли на место вместе со специалистами и решили – сделаем здесь небольшой ботанический сад!

У нас в поселке Тракторный есть бывший питомник декоративных растений, который уже не работает. Однако интересные деревья и кустарники там по-прежнему растут. Поговорил с фермерами, кому теперь принадлежит этот земельный участок. Они не против, чтобы растения забрали в Петровск.

Из интересных видов там есть можжевельник Лаймглоу, можжевельник горизонтальный, пушистая туя, экзотические сорта кустарников.

Поэтому сделаем планировку, высадим по нескольку экземпляров растений, поставим информационные таблички. Со временем — будем пополнять коллекцию новыми видами деревьев и кустарников.

Если погода позволит, пересаживать растения начнут уже в этом году, если нет — приступят в апреле следующего года, — уточнил Калядин.

Подготовила Ольга Сергеева