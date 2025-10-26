Подросток из Саратова представил город на популярном шоу «Голос.Дети»

Тринадцатилетний саратовец Булат Малаев попробовал свои силы в знаменитом проекте «Голос.Дети».

Его выступление в рамках слепых прослушиваний зрители увидели в эфире Первого канала 24 октября.

Юный вокалист выбрал для своего номера композицию «Седая ночь» из репертуара группы «Ласковый май». Хотя парень очень проникновенно исполнил песню, ему не удалось завоевать внимание наставников. Ни Владимир Пресняков, ни Дима Билан, ни Наталья Подольская, ни Аида Гарифуллина не развернулись к нему.

Несмотря на то, что путь в шоу для Булата на этом завершился, его смелый поступок и выход на федеральный телеканал стали настоящим поводом для гордости жителей Саратова.

Ольга Сергеева