В Петровске показали находки трёх казачьих экспедиций

В районном центре открылась выставка артефактов, собранных участниками Петровского станичного казачьего общества в ходе трёх полевых сезонов.

В экспозиции представлены подлинные предметы из старинных сёл района: фрагменты глиняной посуды, домашняя утварь, нательные крестики и обиходные вещи, по которым можно восстановить быт гончаров, рукодельниц, крестьян и казаков минувших веков.

Выставка стала центральным событием проекта «Казаки по следам истории», получившего грант Правительства Саратовской области в 2025 году. На открытии подвели итоги экспедиций и анонсировали казачью игру «Зарница», которая пройдёт в июне.

Экспозиция уже доступна для всех, кто интересуется историей и культурой Петровского района, — сообщает паблик «Политика и общество».

Ольга Сергеева