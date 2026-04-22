Балаковцы с ОВЗ опробовали инклюзивную игротеку

Балаковская местная организация инвалидов провела игротеку для гостей из Комплексного центра соцобслуживания населения и дома-интерната для престарелых и людей с ОВЗ.

Участниками встречи стали более 30 человек, — сообщили в министерстве внутренней политики.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Шагай. Играй. Развивайся», который получил грантовую поддержку Правительства Саратовской области в 2025 году. Главная цель инициативы — создать инклюзивное спортивно-тренировочное пространство для взрослых и детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

На встрече гости не только узнали правила представленных настольных игр, но и смогли выбрать себе занятия по душе.

Ольга Сергеева