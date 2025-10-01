В Петровске появится первый мурал

От
Новости Саратова
-
0
Фото: ТГ-канал М.Калядина

В Петровске нарисуют большой портрет легендарного генерала Ивана Васильевича Панфилова.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава района Максим Калядин.

Это изображение станет ещё одним украшением нашего города. Изображение нашего героического земляка, защитника Москвы, нарисуют петровские художнике на стене, выходящей на улицу Панфилова.

Сейчас здесь подходит к завершению благоустройство нового бульвара. Вместе с подрядчиком обсудили детали работ, которые ещё предстоит сделать.

Рядом уже начали готовить площадку под большой детский игровой городок. А между будущим муралом и Покровской церковью установим красивые качели. Плитка уже уложена по всей улице Панфилова – остались небольшие участки на Кирова и Льва Толстого, — написал Калядин.

Напомним, проект по благоустройству улицы Панфилова наш город выиграл в федеральном конкурсе малых городов в 2024 году. На его реализацию Петровск получил 90 млн рублей.

Ольга Сергеева