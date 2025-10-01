В Петровске появится первый мурал

В Петровске нарисуют большой портрет легендарного генерала Ивана Васильевича Панфилова.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава района Максим Калядин.

— Это изображение станет ещё одним украшением нашего города. Изображение нашего героического земляка, защитника Москвы, нарисуют петровские художнике на стене, выходящей на улицу Панфилова.

Сейчас здесь подходит к завершению благоустройство нового бульвара. Вместе с подрядчиком обсудили детали работ, которые ещё предстоит сделать.

Рядом уже начали готовить площадку под большой детский игровой городок. А между будущим муралом и Покровской церковью установим красивые качели. Плитка уже уложена по всей улице Панфилова – остались небольшие участки на Кирова и Льва Толстого, — написал Калядин.

Напомним, проект по благоустройству улицы Панфилова наш город выиграл в федеральном конкурсе малых городов в 2024 году. На его реализацию Петровск получил 90 млн рублей.

Ольга Сергеева