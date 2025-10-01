Парк Авиаторов откроется в Балашове

Ещё одно место притяжения всех жителей появилось в Балашове Саратовской области.

В военном городке завершены основные работы по строительству Парка Авиаторов. Идёт наполнение тематических зон.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Воробьев.

— Особое место здесь будут занимать музей авиации, сад выпускников авиаучилища и сквер памяти. Это страницы «лётной истории» города. Построены сцена и трибуны, оборудованы детские и спортивные площадки. Уложена плитка, тротуарные дорожки, разбиты зелёные зоны, проведён автополив, установлено освещение, — рассказал парламентарий.

Напомним, реализация проекта стала возможной благодаря победе на Всероссийском конкурсе. В прошлом году при поддержке Вячеслава Володина город получил грант свыше 96 млн рублей. Он уже четвёртый. Ранее по федеральному финансированию в Балашове были благоустроены набережная и пляж у Хопра, парк имени Куйбышева.

— С подрядчиком отдельно проговорили про гарантийные обязательства, они составляют пять лет. После холодов, если будут выявлены недочёты, их необходимо будет устранить в кратчайшие сроки. Но важно, чтобы и у района и всех жителей было бережное отношение к новому месту отдыха, — считает Воробьев.

Подготовила Ольга Сергеева