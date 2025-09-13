В Петровском районе прошел фестиваль татарской песни

На один день петровское село Новая Усть-Уза стало столицей татарской культуры Саратовской области.

Фестиваль национальной песни «Ай, былбылым!» собрал больше 100 гостей из районов Саратовской, Пензенской области и Татарстана.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава района Максим Калядин.

— Размах – еще больше, чем в прошлом году. Пятый фестиваль длился пять часов! 48 ярких концертных номеров, один другого лучше. И, конечно, украшение фестиваля – выступление почетных гостей, народного артиста России Леонида Сметанникова и оперной певицы, Елены Руслановой. Уже хорошей традицией стал экспромт, родившийся на прошлом фестивале, — исполнение «Дня Победы» под татарский баян. Зал аплодировал стоя, и подпевал легендарной песне. Зажигательными были все номера фестиваля. Скучно не было никому. И, конечно, здесь заслуга инициатора и бессменного ведущего фестиваля Рафика Измайлова. А на несколько номеров его сменила наша юная звезда Линара Тугушева. Весь день в Усть-Узе звучали песни — и в самом ДК, и по селу. Прямо на улице выступали зажигательные баянисты, которые пели веселые частушки. К ним присоединлясь все желающие! Ну и по традиции в конце все вместе исполнили «Ай, былбылым» — народную татарскую песню, которая и дала имя фестиваля. Уверен, что год пролетит быстро, и уже скоро мы соберемся на VI фестиваль, — отметил Калядин.