На проспекте Строителей в Саратове завершают капремонт 1,5 километра водопровода

В Саратове в рамках модернизации водоканала заменят 36,2 км сетей.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, на эти цели выделено 1,4 млрд рублей.

Работы ведутся на наиболее изношенных участках, где трубы не менялись более 40 лет.

На данный момент ремонт завершен уже на большинстве участков, остаются в работе 9 линий. Завершена прокладка коллектора на пересечении улиц Чернышевского и Валовой, где заменено 1,2 км коммуникаций.

На проспекте Строителей завершается капитальный ремонт 1,5 км водопровода, ведутся испытания и подготовка к запуску. После монтажа последнего колодца приступят к благоустройству территорий.