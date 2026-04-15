В Петровске создают экскурсионный маршрут для туристов по местам «Ревизора» Гоголя

В Петровске Саратовской области появится туристический маршрут, посвящённый бессмертной комедии Николая Гоголя «Ревизор».

Местные краеведы считают, что именно этот город стал прототипом населённого пункта, в котором разворачиваются события пьесы.

В прошлом году в сквере «Ревизор» уже установили карту с локациями. Теперь на зданиях XIX века, упомянутых у Гоголя, размещают памятные таблички. В списке — дом городничего, уездный суд, богоугодное заведение, училище, почтовая станция, а также гостиница с трактиром.

Официальное открытие табличек запланировано на 25 апреля — в первый день Хлестаковского фестиваля. Глава района отметил, что учёные Саратовского государственного университета официально признали Петровск наиболее вероятным прототипом города из комедии, поэтому фестиваль решено проводить именно здесь.

Ольга Сергеева