Саратовцы радуются богатым рыбным уловам выходных дней на Волге

Жители Саратовской области, увлечённые рыбной ловлей, традиционно проводят выходные на Волге и окрестных малых реках.

Нередко они возвращаются домой с богатым уловом — среди добычи особенно ценятся налимы, а иногда попадаются и крупные сомы.

Один из таких случаев произошёл в так называемом «низовье» — территории в радиусе примерно 50 километров от города Красноармейска, включая участки выше и ниже по течению. Там местному рыболову удалось вытащить сразу двух сомов. Один оказался весьма внушительным — весом 16 килограммов. Второй, хоть и поменьше, всё же потянул более 5 килограммов.

Сами рыбаки отмечают, что нынешнее время на Волге исключительно удачно для ловли судака. Об этом свидетельствуют высокая активность рыбы и сильные поклёвки.

Ольга Сергеева