В Петровске стартовала Панфиловская неделя

Традиция неизменно сохраняется в городе ещё с советских времён – в память о подвиге земляка Героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова и героев-панфиловцев.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава района Максим Калядин.

Неделя приурочена к дате гибели легендарного генерала 18 ноября 1941 года в битве под Москвой.

— Петровск – родина Ивана Васильевича Панфилова, и память о нем всегда будут чтить жители нашего города. Он учился у нас в школе №3, сегодня она носит его имя и является центром международного Панфиловского движения.

Благодаря поддержке Вячеслава Володина в Петровске полностью отремонтирован дом-музей И.В.Панфилова, обновлен бюст Героя Советского Союза во дворе школы №3.

В 2025 году в Петровске благоустроили пешеходный бульвар на улице, названной в его честь. Весной следующего года на нем появится мурал посвященный легендарному герою. Именем И.В.Панфилова назвали одно из скоростных судов, которые изготовили для речных перевозок по Саратовской области.

Все вместе почтили память Героя Советского Союза, возложив цветы к бюсту Ивана Васильевича Панфилова. А самый теплый подарок – «панфиловские валенки», сувенир, который юные панфиловцы изготовили своими руками.

Это настоящие маленькие валенки в память о том, что Иван Васильевич всегда заботился о теплом обмундировании для своих солдат. И неслучайно на стене Рейхстага воины-панфиловцы написали: «Спасибо, Батя, за валенки!» — написал Калядин в своем ТГ-канале.

Подготовила Ольга Сергеева