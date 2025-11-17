В Саратовской области на завод ищут слесаря с зарплатой 150 тысяч рублей

Кадровый центр Саратовской области обнародовал список наиболее востребованных вакансий в производственном секторе для соискателей, ориентированных на стабильность.

Согласно обзору, одно из местных предприятий открыло вакансию слесаря по сборке металлоконструкций. Уровень заработной платы для этого специалиста варьируется от 110 до 150 тысяч рублей.

Параллельно ведется поиск мастера по сопровождению монтажных работ, который сможет рассчитывать на оклад в диапазоне 120–140 тысяч рублей. Также компания приглашает на должность главного метролога с ежемесячным доходом от 130 до 139 тысяч рублей.

Для ознакомления с полным перечнем актуальных предложений от работодателей региона кадровый центр рекомендует посетить официальный портал «Работа России».

