В Петровске вернут исторические шпиль и слуховое окно на вокзал

В Петровске планируется реставрация исторического здания железнодорожного вокзала, являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

Накануне в комитет поступил акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, который опубликован для общественного обсуждения.

Проект предусматривает капитальный ремонт фасада с сохранением декоративных элементов и исторического цвета, замену окон на деревянные с двухкамерными стеклопакетами, установку металлических утеплённых дверей с воссозданием исторических габаритов, ремонт козырьков, а также восстановление утраченного слухового окна и шпиля на крыше.

После утверждения документации собственник сможет приступить к работам. Предложения принимаются до 15 июля по электронной почте knsaratov@mail.ru.

Ольга Сергеева