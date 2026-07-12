В Энгельсском районе реализован проект по импортозамещению с инвестициями 400 млн рублей

В Энгельсе на заводе ООО «НПП «ПОЛИПЛАСТИК» запущена новая производственная линия по выпуску композитных материалов на основе термоэластопластов.

Мощность оборудования позволяет перерабатывать до 1000 килограммов сырья в час и выпускать до 6 тысяч тонн инновационной продукции ежегодно. Это 50 видов компаундов, в том числе уникальные разработки, которые ранее не производились в России и имеют стратегическое значение для импортозамещения. Проект также создал 23 новых рабочих места.

По словам министра инвестиционной политики Александра Марченко, запуск линии увеличил производственные возможности предприятия на 5,4% и способствовал замещению импортных полимерных материалов.

Ольга Сергеева