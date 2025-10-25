В Петровске завершают благоустройство пешеходной улицы

Пешеходная улица Панфилова в Петровске Саратовской области обретает свой окончательный облик.

Как сообщил глава района Максим Калядин, рабочие завершили укладку плитки, почти везде поставили столбы под освещения – осталось лишь 10 опор.

— В полном разгаре – установка игрового городка у Духовного училища. Подрядчик ставит уникальные архитектурные элементы. К Медведице привезли смотровые балконы, у школы №3 делают закладные под качели. Щебнем отсыпают проезжую часть ул. Кирова. Дальше – асфальт. Осталось сделать еще два важных места отдыха для петровчан. Это спортплощадка у школы № 1 и площадка для выгула собак на ул. Пионерской. Сейчас подрядчик уже вышел на объекты, — написал Калядин в своем ТГ-канале.

Наталья Мерайеф