Саратовцы устроили мемориал на могиле погибшего на пожаре кота Давида Марковича

В Заводском районе Саратова создан самодельный памятник коту Давиду Марковичу, погибшему при пожаре на рынке «Владимирский» 18 октября.

После трагедии, в которой огонь уничтожил торговый павильон площадью 120 кв. м, хозяин похоронил питомца, которого все торговцы и покупатели шутливо называли «директором» овощной лавки.

Теперь могила кота превратилась в мемориал: местные жители огородили место кирпичами, украсили его искусственными цветами, оставили кошачий корм и развесили на березе плюшевые игрушки в знак памяти о пушистом «сотруднике» рынка.

Ольга Сергеева