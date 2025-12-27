В Петровске завершили работы по восстановлению бывшего духовного училища под детский центр

В Петровске завершилась реставрация бывшего духовного училища — объекта культурного наследия возрастом более 140 лет.

Работы были проведены при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».

В обновленном здании вскоре откроется детский центр «Город профессий» для ранней профориентации. Дети от 4 до 18 лет смогут заниматься по 15 направлениям, включая слесарное, гончарное и швейное дело, 3D-моделирование, мультипликацию, агрокласс и театральную студию.

Напомним, при поддержке Володина в Петровске также были отремонтированы тротуары, дворы, парк и стадион, восстановлены исторические объекты, открыты новые социальные и транспортные объекты, включая бассейн и прямую дорогу до Аткарска.

Наталья Мерайеф