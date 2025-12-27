Новый путепровод на Стрелке успешно прошел испытание грузовиками

На новом путепроводе в районе Стрелки в Саратове завершились технические испытания.

Об этом сообщили сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина. Конструкция была проверена под нагрузкой грузового транспорта для оценки её поведения и безопасности.

Напомним, путепровод является частью проекта по созданию транспортной развязки «Стрелка» и строительству третьего трамвайного маршрута.

Рабочее движение по нему планируется открыть до конца 2025 года. После этого, в марте 2026 года, начнёт работу первый участок нового трамвайного маршрута — от 6-й Дачной до Кировского трамвайного депо.

Ольга Сергеева