В Петровске завершилось благоустройство лесопарка «Сосны»

По нацпроекту президента Владимира Путина благоустроили вековой лесопарк «Сосны».

Это историческое место, заложенное ещё до революции 1917-го года. Первые деревья здесь высадили гимназисты в 1915–1916 годах, и традиция сохраняется до сих пор: горожане продолжают высаживать молодые сосны.

Обновление парка стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В рамках проекта в «Соснах» проложили прогулочные дорожки с гранитным покрытием и установили современное освещение.

Ольга Сергеева