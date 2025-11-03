В Петровском районе археологи обнаружили средневековые кресты и пещеры

Юные казаки из клуба «Шашка» смогли почувствовать себя настоящими археологами.

Благодаря гранту от министерства внутренней политики области закупили металлоискатели – и отправились в настоящую полевую экспедицию. Ребят сопровождали профессиональные специалисты-историки.

Об этом сообщил глава района Максим Калядин.

— Удалось обследовать пещеру, которую недавно обнаружили на берегу Медведицы. По преданию, здесь когда-то была стоянка бурлаков, которые тянули баржи по реке в половодье. Нашли старинный кованый гвоздь и монеты царских времён.

Соседняя локация порадовала еще большим числом находок. Помимо монет, нашли ведро для корма лошадей, ладанку и два очень старых нательных креста. По оценке археологов, это кресты-«энколпионы», были сделаны еще в 13-16 веках, то есть во времена Московского княжества. Как они попали к нам в Петровский район – еще предстоит узнать.

Экспедиции продолжатся, весной планируется обследовать старые села в Синеньском МО. А все находки передадут в музей. Обязательно расскажу, если удастся обнаружить ещё что-то интересное, — написал Калядин в своем ТГ-канале.

Подготовила Наталья Мерайеф