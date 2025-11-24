В Петровском районе полицейские поймали водителя с поддельными правами

Сотрудники ГАИ вывыявили факт использования поддельного водительского удостоверения в Петровском районе.

Инцидент произошел на автодороге недалеко от районного центра, где была остановлена автомашина «Мазда» под управлением 32-летнего жителя Пугачёва.

При проверке документов у правоохранителей возникли обоснованные сомнения в подлинности предъявленного водительского удостоверения. Проведенная экспертиза полностью подтвердила, что документ является фальсификатом. По данным следствия, мужчина приобрел подделку через интернет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за подделку и использование заведомо подложных документов.

Ольга Сергеева