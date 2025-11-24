В Саратовской области продолжает расширяться проект «Дворовый тренер»

По инициативе губернатора Романа Бусаргина в регионе развивается программа «Дворовый тренер».

Это бесплатные спортивные занятия для детей на дворовых площадках. Проект уже охватывает 340 территорий, где с ребятами работают 280 тренеров-наставников.

В программу входят занятия по хоккею, футболу, баскетболу и другим подвижным видам спорта. Только за летние месяцы благодаря проекту регулярные тренировки стали частью жизни более 23 тысяч детей и подростков Саратова и области.

Программа активно продолжается и в зимний период.

Министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко отметил: «Сегодня стартовали занятия дворовых хоккейных команд. Пока ледовые площадки готовятся, тренировки проходят в наших крытых ФОКах, в том числе на арене “Айсберг” в Энгельсе. Ребята готовятся к самому важному старту этого зимнего сезона — региональному этапу российского турнира “Золотая шайба” на призы губернатора области».

Количество участников продолжает расти. Тренеры готовы расширять работу, а региональные власти подтверждают готовность поддерживать проект и дальше.