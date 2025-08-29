В ПФО стартовало голосование за лучшие граффити фестиваля «ФормАРТ»

Началось народное голосование в рамках VI фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». До 15 сентября включительно каждый желающий может бесплатно проголосовать за понравившуюся работу по телефону 8 (800) 301-50-23, указав в тоновом режиме номер участника от 1 до 14.

Саратовскую область представляет мурал «Дорога домой» под номером 13. Все работы участников, посвященные теме защиты Отечества, можно увидеть на официальном сайте фестиваля.

Победители, которые будут объявлены в Кирове с 23 по 26 сентября, получат гранты от 100 до 200 тысяч рублей для творческого развития. Фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова с 2020 года.