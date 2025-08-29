Саратовская область активно ведет сев озимых культур и завершает уборочную кампанию

Хозяйства 32 районов Саратовской области приступили к севу озимых культур. На сегодняшний день уже посеяно 178 тысяч гектаров, что обеспечивается достаточными запасами продуктивной влаги в почве и семенным фондом. Произведено более 275 тысяч тонн семян озимых — на 10% больше, чем в прошлом году.

Министр сельского хозяйства области Роман Ковальский в ходе рабочей поездки в Калининский район ознакомился с ходом полевых работ в АО «Свердловское». Хозяйство завершило уборку озимой пшеницы, гороха и чечевицы на 100% от плана, активно продолжается сбор нута.

Особое внимание уделяется развитию сельских территорий. В селе Колокольцовка к 1 сентября отремонтирована школа в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», а также построена хоккейная коробка по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Местная хоккейная команда уже добилась успехов, победив во Всероссийском марафоне «Земля спорта».

Министр отметил вклад сельхозтоваропроизводителей в создание комфортных условий жизни на селе. Работы по севу озимых культур продолжаются во всех районах области.