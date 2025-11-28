В ПИУ РАНХиГС прошла городская игра среди школьных команд «Что? Где? Когда?»

На базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялась городская игра среди школьных команд «Что? Где? Когда?».

Городской чемпионат проводится ежегодно в целях развития интеллектуальных способностей и эрудиции учащихся, выработки навыков коллективного взаимодействия и развития нестандартного подхода к решению различных задач. В этом году в мероприятии приняли участие более 200 старшеклассников из 36 общеобразовательных учреждений города Саратов. В ходе игры команды смогли продемонстрировать свои интеллектуальные способности и эрудицию. Игра состояла из двух туров, в каждом из которых было по 12 вопросов. У каждой команды была минута на размышление, после чего им необходимо было записать краткий ответ.

Членами жюри выступили сотрудники и студенты Поволжского института управления Президентской академии, а также сотрудники комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов». С приветственным словом для школьников выступила доцент кафедры социологии и социальной политики Виктория Шацилло.

«В очередной раз совместно с комитетом по образованию администрации МО «Город Саратов» мы провели городскую игру «Что? Где? Когда?». Команды школьников показали широкий уровень знаний во многих областях. Крайне важно для нас то, что участники таких мероприятий в дальнейшем становятся студентами Президентской академии и раскрывают свой потенциал, достигая высоких результатов», ­- прокомментировала начальник отдела по работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС Ирина Наумкина.

По окончании мероприятия все команды получили сертификаты участников, а победители городской игры в общем зачете будут приглашены на награждение в комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов».