Губернатор преподавателям саратовских вузов: «Вы задаете высокие стандарты в образовании и науке»

В региональном правительстве прошло награждение победителей профессиональной премии «Высота».

Ее присваивают преподавателям высших учебных заведений за вклад в образование, воспитание и научную деятельность. В этом году церемония состоялась в десятый раз. Обращаясь к присутствующим, губернатор Роман Бусаргин поблагодарил их за работу, благодаря которой о саратовской высшей школе известно далеко за пределами региона.

«Вы задаете высокие стандарты в образовании и науке, воспитываете достойных продолжателей вашего дела. Сегодня ваши ученики работают в ведущих научных центрах, возглавляют предприятия и учреждения региона. Это та реальная отдача, которая измеряется не только научными открытиями, публикациями, но и кадрами для экономики и социальной сферы. Ваша работа — пример воплощения стратегической установки по повышению роли вузов в развитии нашей страны и укреплении интеллектуального, технологического, культурного и кадрового потенциала России, обозначенной нашим президентом Владимиром Путиным», — обратился к преподавателям глава региона.

Во время общения с губернатором преподаватели рассказали о своем видении дальнейшего развития системы высшего образования. Также обсуждались вопросы, связанные с поддержкой молодежи, в том числе и молодых ученых.

Подготовила Ольга Сергеева