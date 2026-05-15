В ПИУ РАНХиГС состоялись мероприятия региональной площадки VIII Московского академического экономического форума

Московский академический экономический форум объединяет российских и зарубежных ученых и экспертов, представителей бизнес-сообщества, международных и российских научных и общественных организаций, государственных структур.

Тема МАЭФ-2026 – «Приоритеты экономического развития и технологический суверенитет России». Характерной особенностью МАЭФ является сильная региональная составляющая.

14 мая 2026 года на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС работала региональная площадка МАЭФ в формате Всероссийской научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие региона в условиях глобальных трендов».

Одним из мероприятий, прошедших на полях конференции, стал научно-практический семинар «Экономическая безопасность и динамика трудовых ресурсов: противоречия, угрозы, решения».

На секции «Современные тренды финансовой системы» были представлены доклады, посвящённые современным тенденциям цифровизации и автоматизации в сфере финансового анализа, учёта, налогообложения и бюджетирования.

На секции конференции «Развитие региона в условиях укрепления национального суверенитета страны» обсуждались вопросы обеспечения экономической безопасности региона, критериев ее оценки; роли государственно-частного партнерства, региональной инвестиционной политики, внешнеэкономической деятельности и ее таможенного регулирования в укреплении экономической безопасности региона и национального суверенитета страны.

В работе секции «Кадровое обеспечение технологического суверенитета и социально-экономического развития территорий» выступающие обсуждали вопросы образовательной и трудовой миграции, кадровое обеспечение безопасности региона, взаимодействие профессиональных образовательных учреждений и органов государственной власти в повышении вовлеченности молодежи в трудовую деятельность.

Одним из основных результатов конференции является усиление практикоориентированного характера работы научного и экспертного сообщества.

