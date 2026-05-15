В Саратове временно отключили валидаторы на автобусных брутто-маршрутах

На брутто-маршрутах Саратова 15 мая отключили валидаторы.

Неожиданные изменения в работе коснулись маршрутов № 6а, 8б, 11а, 18а, 41а и 90а .

Как пояснили в комитете по транспорту, отключение валидаторов связано с проведением планового технического обслуживания, обновлением программного обеспечения и калибровкой оборудования. Оплатить проезд теперь можно только у водителя — наличными или банковской картой через мобильный терминал.

При этом в автобусах размещены объявления о том, что рассчитываться за проезд теперь нужно при выходе через переднюю дверь. Сроки восстановления работы стационарных терминалов пока не называются.

Ольга Сергеева