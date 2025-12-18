В ПИУ РАНХиГС завершена реализация мероприятий по нацпроекту «Кадры»

Центр дополнительного образования Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС успешно завершил реализацию федерального проекта «Активные меры содействия занятости» в рамках национального проекта «Кадры».

За время реализации проекта особой популярностью у участников пользовались следующие программы:

«Аналитик данных» — повышение квалификации в области обработки и анализа больших массивов информации;

«Специалист по работе с системами ИИ» — обучение по ключевым направлениям применения искусственного интеллекта в бизнесе и госсекторе;

«Бизнес-аналитика (аналитика систем управления и организаций)» — программа профессиональной подготовки, ориентированная на цифровую трансформацию управления.

Новые возможности — уже в следующем сезоне!