В Саратовской области запретили салюты на Новый год

Губернатор Роман Бусаргин снова запретил запуск салютов в новогодние праздники.

— В последние годы мы осознанно отказывались от салютов и массовых празднований на новый год, за исключением различных мероприятий для детей. Общественность поддерживает данное решение, и этот раз не станет исключением. Считаю такую позицию правильной, — отметил глава региона в ходе заседания правительства 18 декабря.

— Подчеркну, что новогодние елки для детей, в том числе оказавшихся в сложной жизненной ситуации и детей участников СВО, пройдут в привычном режиме. Задача — охватить ими в эти праздничные дни как можно больше ребят, — цитирует Бусаргина пресс-служба облправительства.

Ольга Сергеева