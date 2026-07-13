В подмосковной Истре при атаке БПЛА погибли три человека, ещё пятеро пострадали

В ночь на 13 июля силы ПВО сбили 342 украинских БПЛА над 15 регионами России и двумя морями, сообщили в Минобороны.

На подлёте к Москве уничтожено 50 дронов, над Подмосковьем — 81.

В результате атаки в Истре погибли три человека, трое пострадали, повреждены пять частных домов. В Солнечногорске от попадания БПЛА в многоквартирный дом пострадали два человека, повреждены стена и остекление. В деревне Бабкино Истринского округа повреждены два частных дома, в Можайске — карниз и остекление двух окон в МКД, пострадавших нет.

Беспилотники перехвачены также над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, а также над Азовским и Чёрным морями.

Ольга Сергеева