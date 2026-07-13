В Саратове за 7 млн подготовят проект восстановления казармы Деконского

Саратовский музей краеведения ищет подрядчика для разработки проекта противоаварийных мероприятий на объекте культурного наследия.

Восстановлению подлежит казарма Г.К. Деконского на Ильинской площади в непосредственной близости от исторического парка. Начальная цена контракта — 7,1 млн рублей, заявки принимаются до 27 июля.

Подрядчику предстоит подготовить проект работ по фундаменту, стенам, подвалу, перекрытиям, колоннам, кровле, окнам и витражам, а также смету. Площадь здания — 5 354 кв. м, объём — 25 тыс. куб. м. Срок выполнения — до 11 декабря 2026 года.

Частичное обрушение трёхэтажного здания произошло 15 июля 2025 года, пострадавших не было. Позже арбитраж обязал музей выплатить почти 250 тыс. рублей историческому парку «Россия — моя история» за повреждение фасада от падения кирпичей и обломков от казармы.

Ольга Сергеева