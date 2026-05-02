В поликлинике Энгельса на новом эндоскопе провели 372 исследования в этом году

Энгельсская поликлиника № 1 получила оборудование для ранней диагностики рака желудка.

Клиника начала использовать современную технику для обследования желудочно-кишечного тракта. Фиброгастроскоп и систему эндоскопической визуализации медучреждение получило в 2025 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Новые аппараты выдают изображение в высоком разрешении, позволяя врачу заметить мельчайшие изменения тканей — от воспаления до опухоли на ранней стадии. Это даёт возможность вовремя начать лечение.

С начала года на оборудовании выполнено уже 372 исследования. Пациенты проходят процедуру быстрее и с меньшим дискомфортом, а специалисты получают точные данные для диагноза.

Главврач Ольга Емельяненко подчеркнула: высокое разрешение, современные оптические системы и улучшенная визуализация делают диагностику надёжнее и удобнее для врачей.

Программа модернизации первичного звена, которую продлил президент Владимир Путин в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», рассчитана до 2030 года. Это значит, что медучреждения Саратовской области продолжат оснащать новейшей техникой.

Ольга Сергеева