Власти Саратова утвердили новые меры по регулированию дорожного движения

На нескольких улицах Саратова изменят схему движения и добавят «лежачих полицейских».

Комиссия по безопасности дорожного движения одобрила новые меры для снижения аварийности и повышения комфорта на дорогах, сообщили в мэрии.

Среди ключевых решений:

на чётной стороне улицы Зыбина запретят остановку;

на Советской перенесут запрещающий знак и обустроят парковочные карманы;

у школы №4 на Загороднева появится «зебра», искусственные неровности, ограничение до 20 км/ч и карман для стоянки;

на время ремонта путепровода «Стрелка» введут временный светофор;

на Политехнической установят «лежачих полицейских».

С полным списком решений можно ознакомиться на официальном портале администрации. Добавим, что после майских праздников в Саратове начнётся строительство путепровода на Ново-Астраханском шоссе.

Ольга Сергеева