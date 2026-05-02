Власти Саратова утвердили новые меры по регулированию дорожного движения

На нескольких улицах Саратова изменят схему движения и добавят «лежачих полицейских».
Комиссия по безопасности дорожного движения одобрила новые меры для снижения аварийности и повышения комфорта на дорогах, сообщили в мэрии.
Среди ключевых решений:
на чётной стороне улицы Зыбина запретят остановку;
на Советской перенесут запрещающий знак и обустроят парковочные карманы;
у школы №4 на Загороднева появится «зебра», искусственные неровности, ограничение до 20 км/ч и карман для стоянки;
на время ремонта путепровода «Стрелка» введут временный светофор;
на Политехнической установят «лежачих полицейских».
С полным списком решений можно ознакомиться на официальном портале администрации. Добавим, что после майских праздников в Саратове начнётся строительство путепровода на Ново-Астраханском шоссе.
Ольга Сергеева