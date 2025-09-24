В поселке Турки открыли новый стадион после благоустройства по нацпроекту

В рабочем поселке Турки завершилось благоустройство стадиона на улице Ульяны Громовой.

Территорию выбрали сами жители в ходе всероссийского голосования в 2023 году. Работы велись в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На втором этапе благоустройства установили современное ограждение, систему освещения, малые футбольные ворота, скамейки для зрителей и трибуны. Особое внимание уделили газонному покрытию. Обновленный стадион уже стал популярным местом отдыха для местной молодежи.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ области Александра Мышева, в 2024 году в регионе планируется благоустроить 167 объектов. За шесть лет реализации программы в Саратовской области уже приведено в порядок более 1200 общественных и дворовых территорий.