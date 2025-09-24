В Саратовской области открылся учебный центр «Патриот 64» для подготовки будущих защитников

В Саратовской области начал работу учебный центр «Патриот 64» для подготовки граждан к военной службе. Программа рассчитана на молодых людей от 18 до 35 лет и длится 10 дней.

Участники изучают тактическую медицину, огневую и строевую подготовку, а также основы выживания в полевых условиях.

Министр образования региона Александр Пажитнев отметил, что центр поможет укрепить физическую форму и осознать ответственность за защиту Отечества. Проект направлен на патриотическое воспитание и практическую подготовку молодежи.