В посёлке Радищево откроют новый фельдшерско-акушерский пункт

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Новости Саратова
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Современный ФАП, построенный по федеральной программе «Продолжительная активная жизнь», вскоре начнёт принимать пациентов в Новоузенском районе. Он заменит старое приспособленное помещение, не отвечавшее стандартам, и будет обслуживать 1200 жителей.

Ключевые преимущества нового ФАПа:

  • Телемедицинские консультации со специалистами районной и областной больниц;
  • Современное оборудование и аптечный пункт;
  • Комфортные условия для медперсонала и пациентов.

Сейчас завершается оформление лицензии на медицинскую деятельность.

«Модульные ФАПы позволяют быстро создавать медучреждения в сёлах. Это особенно важно для маломобильных граждан», — отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков.


За 2024–2025 гг. в Саратовской области построено 17 модульных ФАПов, до конца года откроются ещё 9.