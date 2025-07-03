В посёлке Радищево откроют новый фельдшерско-акушерский пункт

Современный ФАП, построенный по федеральной программе «Продолжительная активная жизнь», вскоре начнёт принимать пациентов в Новоузенском районе. Он заменит старое приспособленное помещение, не отвечавшее стандартам, и будет обслуживать 1200 жителей.
Ключевые преимущества нового ФАПа:
- Телемедицинские консультации со специалистами районной и областной больниц;
- Современное оборудование и аптечный пункт;
- Комфортные условия для медперсонала и пациентов.
Сейчас завершается оформление лицензии на медицинскую деятельность.
«Модульные ФАПы позволяют быстро создавать медучреждения в сёлах. Это особенно важно для маломобильных граждан», — отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков.
За 2024–2025 гг. в Саратовской области построено 17 модульных ФАПов, до конца года откроются ещё 9.