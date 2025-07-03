В посёлке Радищево откроют новый фельдшерско-акушерский пункт

Современный ФАП, построенный по федеральной программе «Продолжительная активная жизнь», вскоре начнёт принимать пациентов в Новоузенском районе. Он заменит старое приспособленное помещение, не отвечавшее стандартам, и будет обслуживать 1200 жителей.

Ключевые преимущества нового ФАПа:

Телемедицинские консультации со специалистами районной и областной больниц;

Современное оборудование и аптечный пункт;

Комфортные условия для медперсонала и пациентов.

Сейчас завершается оформление лицензии на медицинскую деятельность.

«Модульные ФАПы позволяют быстро создавать медучреждения в сёлах. Это особенно важно для маломобильных граждан», — отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков.



За 2024–2025 гг. в Саратовской области построено 17 модульных ФАПов, до конца года откроются ещё 9.