Образовательные учреждения Хвалынска преобразились после масштабного ремонта

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В рамках губернаторского проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций» в Хвалынском районе завершены работы в четырёх учреждениях.

Ключевые изменения:

Школа №1:

Полностью модернизирован пищеблок: замена кафеля, сантехники, окон и дверей;

Обновлены электрические сети;

Отремонтирован буфет с новым напольным покрытием.

Детский сад №5:

Пищеблок оснащён современным оборудованием;

Центральный холл преображён (новый пол, освещение, покраска стен).

Центр «СтартУМ» и Школа №3:

Установлены новые оконные блоки;

Заменены двери;

В школе №3 отремонтированы санузлы.

Проект реализован по инициативе губернатора Романа Бусаргина для повышения комфорта и безопасности учебной среды.