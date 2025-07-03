Образовательные учреждения Хвалынска преобразились после масштабного ремонта

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Новости Саратова
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В рамках губернаторского проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций» в Хвалынском районе завершены работы в четырёх учреждениях.

Ключевые изменения:

Школа №1:

  • Полностью модернизирован пищеблок: замена кафеля, сантехники, окон и дверей;
  • Обновлены электрические сети;
  • Отремонтирован буфет с новым напольным покрытием.

Детский сад №5:

  • Пищеблок оснащён современным оборудованием;
  • Центральный холл преображён (новый пол, освещение, покраска стен).

Центр «СтартУМ» и Школа №3:

  • Установлены новые оконные блоки;
  • Заменены двери;
  • В школе №3 отремонтированы санузлы.

Проект реализован по инициативе губернатора Романа Бусаргина для повышения комфорта и безопасности учебной среды.