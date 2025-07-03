Образовательные учреждения Хвалынска преобразились после масштабного ремонта

В рамках губернаторского проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций» в Хвалынском районе завершены работы в четырёх учреждениях.
Ключевые изменения:
Школа №1:
- Полностью модернизирован пищеблок: замена кафеля, сантехники, окон и дверей;
- Обновлены электрические сети;
- Отремонтирован буфет с новым напольным покрытием.
Детский сад №5:
- Пищеблок оснащён современным оборудованием;
- Центральный холл преображён (новый пол, освещение, покраска стен).
Центр «СтартУМ» и Школа №3:
- Установлены новые оконные блоки;
- Заменены двери;
- В школе №3 отремонтированы санузлы.
Проект реализован по инициативе губернатора Романа Бусаргина для повышения комфорта и безопасности учебной среды.