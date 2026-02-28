В Поволжском институте управления обсудили методы защиты молодежи от экстремизма

В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина прошла встреча, посвященная вопросам профилактики экстремизма в молодежной среде.

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», мероприятие прошло в формате открытого диалога со студентами, с участием представителей исполнительных органов области, Общественной палаты, религиозных и национально-культурных объединений региона.

Ключевыми темами обсуждения стали вопросы гармонизации межнациональных отношений в регионе, недопущения участия молодежи в деструктивных организациях и сектах. Отдельное внимание спикеры уделили вопросам информационной безопасности и защите от манипуляций в цифровой среде.

Представители духовенства в своих выступлениях обратились к внутренним ориентирам подрастающего поколения. Они призвали студентов критически относиться к попыткам извне дестабилизировать ситуацию в стране и напомнили о человеческих ценностях, которые служат надежной основой для противостояния деструктивным идеологиям.

Участники встречи отметили важность живого общения и профилактической работы. Практика проведения профилактических мероприятий с молодежной аудиторией будет продолжена.

Подготовила Ольга Сергеева