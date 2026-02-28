Джихад: Иран одновременно выпустил ракеты по Израилю, Бахрейну, ОАЭ, Катару

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану.

Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац, передает Channel 12.

Следом Иран нанес ответные ракетные удары по территории Израиля и американским базам в Персидском заливе.

Тегеран начал масштабную ракетную атаку по военным объектам на территории Израиля, а также по американским военным базам, дислоцированным в ряде государств Персидского залива. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

По данным источника, удары были нанесены по объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В самом Израиле целями стали крупные города, включая Тель-Авив и Иерусалим.

Напомним, это стало ответом на превентивный удар Израиля по Ирану якобы с целью «устранить угрозу еврейскому государству», — сообщает Clash Report.

Ответный удар США и Израиля по Ирану

Вскоре после начала иранской атаки США и Израиль объявили о начале военной операции против Исламской Республики. Как сообщают корреспонденты, под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В столице и ряде провинций слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны.

В Белом доме подтвердили начало операции, обосновав ее необходимость исходящими, по версии Вашингтона, от Тегерана ракетной и ядерной угрозами. «Соединенные Штаты поддерживают право Израиля на самооборону и не позволят Ирану дестабилизировать регион», — заявил представитель американской администрации.

Удары Израиля и США по Ирану произошли после того, как президент Дональд Трамп разочаровался в переговорах по ядерной программе, — New York Times.

Заявление Тегерана

В ответ на действия коалиции Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с официальным заявлением. Ранее верховный лидер Ирана аятолла заявлял о Джихаде в случае нападения американцами на Иран.

В КСИР пообещали провести «масштабную ответную операцию» и предупредили страны региона о последствиях использования их территории для ударов по Ирану.

Ситуация в регионе продолжает накаляться. Мировые лидеры призывают стороны к сдержанности, однако на данный момент официальных заявлений от ООН или других международных посредников не поступало. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Наталья Мерайеф